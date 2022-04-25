Как пишет Politeka.net, украинцы уже 61-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. На днях, 23 апреля, стало известно, что по Одессе прилетели несколько ракет. В результате атаки погибли несколько человек, а также были раненые. А сегодня, 25 апреля, глава Одесской ОГА Максим Марченко рассказал о новых попытках нанести удары ракетами. Об этом он сообщил в новом видеообращении, которое опубликовал в своем тг-канале.

"Приветствую, Одесчина. Сегодня утром, со стороны оккупированного Крыма, противник пытался нанести удар с комплекса Бастион по Одесской области. Одна ракета упала в воду, вторая была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны", - сообщил губернатор.

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