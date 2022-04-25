Кремль буде шукати будь-яке досягнення, щоб показати його як достатнє.

Росія планує захопити південь України та Одесу до 9 травня. Про це журналіст-розслідувач «Bellingcat» Христо Грозєв повідомив під час спецефіру "Два місяці героїчного опору" на YouTube-каналі Україна 24.

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка, є бажання "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", – каже Христо Грозєв.

За його словами, Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб показати його до 9 травня як достатнє. Однак якщо йому це не вдасться, РФ піде на терористичні заходи.

"Якщо їм це не вдасться – а мені здається, що їм це не вдасться, – то вони будуть готові в останню хвилину піти на більш терористичні заходи, а це застосування хімічної зброї", – додав Христо Грозєв.

За словами журналіста, російський народ перестає вірити своєму уряду та пропаганді.

"Ми відстежуємо щодня всі запити в російських інтернет-пошуковиках, і запитаннями, що часто ставлять, стають: що реально сталося з крейсером "Москва"? Коли Україна заїде на територію Росії? Куди подівся Шойгу? Тиждень тому населення більше вірило в пропаганду, проте останні 3-4 дня ставлять питання, які свідчать, що населення не вірить своєму уряду, проте публічно це ще не висловлює", – додав Христо Грозєв.

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