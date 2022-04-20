ГУР МО України отримало дані на народженого в Україні (Одеса) міжнародного злочинця, причетного до вбивств мирного населення в Грузії та Сирії

Як повідомляти українські розвідники, він продовжує вірно служити путінському режиму, безпосередньо беручи участь у знищенні рідної землі.

"Кобилаш Сергій Іванович": командувач далекою авіацією ВКС ЗС РФ, генерал-лейтенант. Бере участь у відкритому військовому вторгненні в Україну. Відповідальний за нанесення літаками стратегічної авіації масованих ударів крилатими ракетами по українських містах та об'єктах інфраструктури. Це призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення", - надають інформацію в ГУР.

Розвідники підкреслюють, що саме під керівництвом Кобилаша вперше після закінчення Другої світової війни важкими бомбардувальниками здійснено килимове бомбометання густонаселених територій – міста Маріуполя.

Дані на "КОБИЛАША Сергія Івановича", а саме – повна біографія, паспорт, адреса реєстрації, ринкова вартість приміщення, складова близько 1,5 мільйонів американських доларів, дані (+фото) на дружину і дочку можна знайти за посиланням.

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