ГУР МО Украины получило данные на родившегося в Украине (Одесса) международного преступника, причастного к убийствам мирного населения в Грузии и Сирии

Как сообщают украинские разведчики, он продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли.

"Кобылаш Сергей Иванович": командующий далекой авиацией ВКС ВС РФ, генерал-лейтенант. Участвует в открытом военном вторжении в Украину. Ответственный за нанесение самолетами стратегической авиации массированных ударов крылатыми ракетами по украинским городам и объектам инфраструктуры. Это привело к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения", - предоставляют информацию в ГУР.

Разведчики подчеркивают, что именно под руководством Кобылаша впервые после окончания Второй мировой войны тяжелыми бомбардировщиками совершено ковровое бомбометание густонаселенных территорий – города Мариуполя.

Данные на "КОБЫЛАША Сергея Ивановича", а именно – полная биография, паспорт, адрес регистрации, рыночная стоимость помещения, составляющая около 1,5 миллионов американских долларов, данные (+фото) на жену и дочь можно найти по ссылке.

Напомним, продолжительность комендантского часа сменяют в Одессе: что будет с 20 апреля.

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