Як пише Politeka.net, правоохоронці звернулися до людей за допомогою в пошуку підлітка-Дар'ї Варави, яка 22 квітня поїхала до друзів і донині її місце розташування невідоме. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

Дівчина виглядає на 15-16 років, зріст близько 165 см, худа, волосся довге і темне. Одягнена підліток була в бежеве пальто і сині джинси, при собі у неї була чорна сумка. З особливих прикмет є текстове тату на правій частині грудної клітини.

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчини, просимо повідомити до територіального відділу поліції за телефоном (048) 779 49 62, або на спецлінію "102", - було написано в публікації.

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