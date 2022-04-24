Посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Twitter опубликовал фото молодой мамы Валерии Глодан, которая вместе с трехмесячной дочкой и ее бабушкой погиб в результате ракетного обстрела Одессы 23 апреля.

Свой пост с фото Мельник адресовал к руководству страны, отметив, что пока они колеблются с предоставлением современного немецкого оружия для Украины, Россия тем временем убивает все больше украинских женщин и детей.

"Уважаемое правительство (так называют коалицию в немецком парламенте, состоящую из разных политических сил-прим.ред), пока вы восемь недель колебались с современным немецким оружием для Украины, России разрешено убивать новых украинских женщин и детей ежедневно. Как эту молодую маму с ребенком вчера в Одессе под ракетным обстрелом. Ах, вы не хотите ядерной войны. Окей", - написал Мельник.

Напомним, Рф вывела подводные лодки в Чёрное море: одесситов предупредили об опасности

Также Politeka сообщала, Ракетный удар по Одессе: среди жертв трехмесячный ребенок.

А еще Politeka писала, что 60-летний мужчина расправился с собственным сыном под Одессой