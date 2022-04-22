Правоохранители задержали 60-летнего мужчину под Одессой, который расправился с собственным сыном.

Как пишет Politeka.net, правоохранители задержали под Одессой 60-летнего мужчину. Как оказалось, он кухонным ножом нанес травму сыну, в результате которой тот погиб, передает пресс-служба ГУНП Одесской области.

"Событие произошло вчера вечером в одном из сел Кодымщины. Как выяснили полицейские, родственники долгое время были в неприязненных отношениях, и во время последнего визита сына в родительский дом между мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку", - отметили в полиции.

Отмечено, что в момент совершения преступления мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине уже сообщили о подозрении по части первой статьи 115 ККУ. За умышленное убийство ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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