Кремлевская пропаганда запустила фейк о предстоящем «расстрел гражданских жителей в Одесской области сотрудниками СБУ, переодетыми в российскую форму»

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Фейсбуке.

Так, пропагандист Стариков заявил: «Это «классика бандеровского жанра». Кто знает, что были многочисленные случаи, когда они переодевались в красноармейскую форму и совершали страшные злодеяния. В том числе начало «волынской резни».

В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что на самом деле именно НКВД создавало псевдобоевки УПА для дискредитации сопротивления украинцев.

В частности известной является подробная записка наркома внутренних дел УССР Василия Рясного к председателю НКВД Лаврентию Берии от 26 июля 1945 года.

"По состоянию на 20 июня 1945 года всего в западных областях Украины действует 156 спецгрупп с общим количеством 1783 человека... по своему внешнему виду ничем не отличаются от бандитов УПА, что вводило в заблуждение их главарей», - говорится в документе.

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