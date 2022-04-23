Глава ОП Андрій Єрмак уточнив, що кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5 осіб. Ще 18 поранених.

Це тільки ті, яких знайшли. Єрмак попередив, що жертв, швидше за все, буде більше.

Серед убитих-тримісячна дитина. Малюк, який повинен був зустрічати з батьками свою першу Пасху.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, з 14.00 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" вела бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди силам ЗСУ.

На жаль, 2 ракети вразили військовий об'єкт і два житлових будинки.

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