Оперативное командование "Юг" сообщило о попадании ракетами по Одессе

Как пишет Politeka.net, сегодня, 23 апреля, оккупанты запустили несколько ракет из Каспийского моря по Одессе. Часть из них удалось сбить, но 2 ракеты поразили цели. ОК "Юг" сообщило подробней о пораженных целях, передает тг-канал "Униан".

"Сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 россии из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые осуществляли удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, которые предположительно осуществляли коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия силам ВСУ.

К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и два жилых дома", - было отмечено в публикации.

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