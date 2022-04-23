Комендантский час в Пасхальную ночь начнется 23 апреля в 23:00 и продлится до 05:00 24 апреля.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко.
В дальнейшем, с 24 апреля, ограничения продлятся с 22:00 до 05:00.
В указанные часы находиться на улице и в других общественных местах без спецпропусков и удостоверений запрещено.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"В списках тебя нет": мать плененного оккупанта честно призналась сыну, что никто его не освободит
Контроль над Донбассом лишь начало: в рф официально назвали цели "второй фазы" сражений в Украине
"Россия точно не ограничится этим": в Минобороны Украины озвучили планы оккупантов до 9 мая
Силы ВСУ готовятся ударить по Крымскому мосту: что известно
Соответствующие меры решили принять с целью соблюдения безопасности всех жителей города и области, прихожан и духовенства, поэтому религиозные обряды, в частности, освящение пищи в храмах должны осуществляться с соблюдения комендантского часа.
Также в военной администрации призвали избегать массового скопления людей даже в разрешенное время и напомнили, что следует с пониманием относиться к возможным проверкам правоохранителей.
Напомним, сбил "Камазом" пешехода и сбежал: в Одесской области задержали наглого водителя
А еще Politeka сообщала, что требовал две тысячи гривен за пожилую пару: вымогателя и вора полиция задержала в Одессе, подробности
Также Politeka писала, что РосСМИ запустили чудовищный фейк о "расстрелах в Одесской области