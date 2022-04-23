Комендантский час в Пасхальную ночь начнется 23 апреля в 23:00 и продлится до 05:00 24 апреля.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко.

В дальнейшем, с 24 апреля, ограничения продлятся с 22:00 до 05:00.

В указанные часы находиться на улице и в других общественных местах без спецпропусков и удостоверений запрещено.

Соответствующие меры решили принять с целью соблюдения безопасности всех жителей города и области, прихожан и духовенства, поэтому религиозные обряды, в частности, освящение пищи в храмах должны осуществляться с соблюдения комендантского часа.

Также в военной администрации призвали избегать массового скопления людей даже в разрешенное время и напомнили, что следует с пониманием относиться к возможным проверкам правоохранителей.

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