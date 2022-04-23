Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что количество жертв ракетного удара по Одессе выросло до 5 человек. Еще 18 раненых.
Это только те, которых нашли. Ермак предупредил, что жертв, скорее всего, будет больше.
Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху.
Напомним, сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.
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Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые производили удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, предположительно коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия силам ВСУ.
К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и два жилых дома.
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