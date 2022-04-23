Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что количество жертв ракетного удара по Одессе выросло до 5 человек. Еще 18 раненых.

Это только те, которых нашли. Ермак предупредил, что жертв, скорее всего, будет больше.

Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху.

Напомним, сегодня, 23 апреля, с 14.00 до 15.00 группировка противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг" вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет противника, которые были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

Во время ведения боевых действий воинами зенитных ракетных подразделений уничтожены две вражеские крылатые ракеты (предварительно Х555 или Х101), которые производили удар по городу Одесса и 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, предположительно коррекцию полета крылатых ракет и ставили активные препятствия силам ВСУ.

К сожалению, 2 ракеты поразили военный объект и два жилых дома.

Напомним, Рф вывела подводные лодки в Чёрное море: одесситов предупредили об опасности

Также Politeka сообщала, что комендантский час в Пасхальную ночь: на Одесчине приняли решение

А еще Politeka писала, что 60-летний мужчина расправился с собственным сыном под Одессой