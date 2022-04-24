Как пишет Politeka.net, правоохранители обратились к людям за помощью в поиске подростка - Дарьи Варавы, которая 22 апреля поехала к друзьям и по сей день ее местоположение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Девушка выглядит на 15-16 лет, рост около 165 см, худая, волосы длинные и темные. Одета подросток была в бежевое пальто и синие джинсы, при себе у нее была черная сумка. Из особых примет есть текстовое тату на правой части грудной клетки.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим сообщить в территориальный отдел полиции по телефону (048) 779 49 62, или на спецлинию "102", - было написано в публикации.
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