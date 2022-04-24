В ночь на 24 апреля российские военные снова атаковали Одессу. Оккупанты выпустили две крылатые ракеты в сторону порта "Южный".
Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, украинским силам ПВО удалось сбить все вражеские снаряды.
"Ночь в Одессе прошла под сигналы воздушной тревоги. Наши силы ПВО уничтожили две крылатые ракеты врага, которые летели в сторону порта "Южный", – сказано в сообщении.
В информации городского совета, ракеты были запущены из российского корабля, находящегося в акватории Черного моря.
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