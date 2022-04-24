В результате ракетного удара по Одессе погибла пиарщица Валерия Глодан, ее трехмесячная дочь и мать.

Смерть жены, тещи и маленькой девочки подтвердил муж Валерии Юрий Глодан.

"Родненькие мои, Царствие Небесное! Вы в наших сердцах", – написал Юрий Глодан в Facebook.

Еще полторы недели назад Валерия праздновала свой день рождения, а 23 апреля погибла вместе с маленькой дочкой и своей матерью от вражеской ракеты в Одессе.

Друзья и знакомые Валерии Глодан описывают девушку как очень доброго и светлого человека. Некоторые из них до сих пор не могут поверить в то, что произошло с ее семьей.

Валерия Глодан работала пиарщицей и бренд-менеджером, а в январе 2022 года стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Кирой.

Напомним, Рф вывела подводные лодки в Чёрное море: одесситов предупредили об опасности

Также Politeka сообщала, Ракетный удар по Одессе: среди жертв трехмесячный ребенок.

А еще Politeka писала, что 60-летний мужчина расправился с собственным сыном под Одессой