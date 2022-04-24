Посол України в Німеччині Андрій Мельник у себе в Twitter опублікував фото молодої мами Валерії Глодан, яка разом з тримісячною донькою та її бабусею загинула внаслідок ракетного обстрілу Одеси 23 квітня.

Свій пост з фото Мельник адресував до керівництва країни, зазначивши, що поки вони вагаються з наданням сучасної німецької зброї для України, Росія тим часом вбиває все більше українських жінок та дітей.

"Шановний уряд світлофора (так називають коаліцію в німецькому парламенті, що складається з різних політичних сил – прим.ред), поки ви вісім тижнів вагалися із сучасною німецькою зброєю для України, Росії дозволено вбивати нових українських жінок та дітей щодня. Як цю молоду маму із дитиною вчора в Одесі під ракетним обстрілом. Ах, ви не хочете ядерної війни. Окей", - написав Мельник.

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