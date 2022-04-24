Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула піарниця Валерія Глодан, її тримісячна донька та матір.
Смерть дружини, тещі та маленької дівчинки підтвердив чоловік Валерії Юрій Глодан.
"Рідненькі мої, Царство небесне! Ви у наших сердцях", – написав Юрій Глодан у Facebook.
Ще півтора тижня тому Валерія святкувала свій день народження, а 23 квітня загинула разом з маленькою донькою та своєю матір’ю від ворожої ракети в Одесі.
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Друзі та знайомі Валерії Глодан описують дівчину як дуже добру та світлу людину. Деякі з них досі не можуть повірити в те, що сталося з її родиною.
Валерія Глодан працювала піарницею та бренд-менеджеркою, а у січні 2022 року стала мамою. Вона народила донечку, яку назвала Кірою.
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