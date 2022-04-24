У ніч на 24 квітня російські військові знову атакували Одесу. Окупанти випустили дві крилаті ракети в бік порту"Південний".
Про це передає у своєму Telegram-каналі спікер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук. За його словами, українським силам ППО вдалося збити всі ворожі снаряди.
"Ніч в Одесі пройшла під сигнали повітряної тривоги. Наші сили ППО знищили дві крилаті ракети ворога, які летіли в бік порту "Південний", – сказано в повідомленні.
В інформації міськради, ракети були запущені з російського корабля, що знаходиться в акваторії Чорного моря.
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