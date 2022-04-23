Оперативне командування "Південь" повідомило про попадання ракетами по Одесі

Як пише Politeka.net, сьогодні, 23 квітня, окупанти запустили кілька ракет з Каспійського моря по Одесі. Частину з них вдалося збити, але 2 ракети вразили цілі. ОК " Південь "повідомило Детальніше про уражені цілі, передає тг-канал"УНІАН".

"Сьогодні, 23 квітня, з 14.00 до 15.00 угруповання протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" вела бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря.

Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди силам ЗСУ.

На жаль, 2 ракети вразили військовий об'єкт і два житлових будинки", - було зазначено в публікації.

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