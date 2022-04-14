До Севастополя карети швидкої допомоги доставили 14 моряків крейсера "Москва", серед яких і начальник медичної служби корабля.

Як зазначає Роман Цимбалюк, доля решти 496 членів екіпажу невідома.

Повідомляється, що військовослужбовці прибули до причалу на катері, де їх вже чекали карети швидкої допомоги.

"Близько 10:00 14 квітня 2022 року з ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряків, у тому числі начальника медичної служби корабля", - повідомив журналіст.

Крім того, без крейсера "Москва" чорноморський флот РФ став дуже вразливим для ракет та безпілотників, повідомляє The Telegraph. Нагадаємо, крейсер "Москва" - найдорожча втрата окупантів на війні. Корабель оцінено у 750 мільйонів доларів.

Як повідомляла Politeka, одеситів попередили, що окупанти можуть помститися за «Москву».

Раніше Арестович повідомив про 510 членів екіпажу палаючого крейсера "Москва".