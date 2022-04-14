Как пишет Politeka.net, украинцы уже 50-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Вчера, 13 апреля, стало известно о взрывах и пожаре на крейсере "Москва", флагмане черноморского флота россии. Деловой журнал Фобс решил обновить список самой дорогой военной техники оккупанта, которая была учнитожена после вторжения в Украину.

Теперь первое место занял именно крейсер "Москва", который оценен в 750 миллионов долларов. На втором месте расположился транспортный самолет Ил-76, который оценили в 86 миллионов долларов. Замыкает тройку большой десантный корабль "Саратов". Следующие три позиции заняли истребители Су-30СМ, Су-34 и Су-35. Они оценены в 50, 40 и 32 миллиона долларов соответственно. На седьмом месте расположился самолет Ил-22 за 30 миллионов, а следом идут вертолеты Ка-52 и Ка-50, которые оценены в 16 миллионов долларов. Замкнул топ-10 ЗРПК "Панцирь-С1" - 14 миллионов долларов.

Напомним, в Генштабе рассказали о сокрушительных потерях оккупантов

А еще Politeka писала, что спецслужбы рф совершили теракт на своей территории и обвинили ВСУ: всплыли нестыковки

Также Politeka сообщала, что оккупанты обстреляли Луганщину, где открыли «гуманитарные коридоры»



