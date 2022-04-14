В Севастополь кареты скорой помощи доставили 14 моряков крейсера "Москва", среди которых и начальник медицинской службы корабля.

Как отмечает Роман Цимбалюк, судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна.

Сообщается, что военнослужащие прибыли к причалу на катере, где их уже ждали кареты скорой помощи.

"Около 10:00 14 апреля 2022 года с ракетного крейсера "Москва" в Севастополь доставлено 14 моряков, в том числе начальника медицинской службы корабля", - сообщил журналист.

Кроме того, без крейсера "Москва" черноморский флот РФ стал очень уязвим для ракет и беспилотников, сообщает The Telegraph.

Напомним, крейсер "Москва" - самая дорогая потеря оккупантов на войне. Корабль оценен в 750 миллионов долларов.

Как сообщала Politeka, одесситов предупредили, что оккупанты могут отомстить за «Москву».

Ранее Арестович сообщил о 510 членах экипажа пылающего крейсера "Москва".