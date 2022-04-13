Українські військові успішно застосували ракетний комплекс «Нептун».

Як повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко у Телеграм, ракетами українського виробництво був вражений флагман Чорноморського флоту Росії:

"Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!

Ракети «Нептун» які стоять на сторожі Чорного моря завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень.

Слава Україні!"

Додамо, що саме цей крейсер погрожував розстріляти острів Зміїний. Його прикордонник послав за відомим усім курсом.

Нагадаємо, у росіян відібрали десять кораблів, фото: "Були задіяні в операціях у Чорному морі".

Нагадаємо, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

Також повідомлялося, що український корабель повернувся до рідної гавані: з'явилися фото.