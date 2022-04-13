Украинские военные успешно применили ракетный комплекс «Нептун».
Как сообщает глав Одесской ОВА Максим Марченко в Телеграмм, ракетами украинского производства был поражен флагман Черноморского флота России:
"Подтвердили, что ракетный крейсер «Москва» сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!
Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения.
Слава Украине!"
Добавим, что именно этот крейсер угрожал расстрелять остров Змеиный. Его пограничник послал по известному всем курсом.
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