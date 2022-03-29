На минулому тижні в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 114 новонароджених, що на 11 дітей більше, ніж на попередньому тижні.
Про це повідомляє офіційний сайт Одеської міської ради.
У числі новонароджених українців-дві пари близнюків.
Чисельну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 63. Також за тиждень побачила світ 51 маленька одеситка.
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Лідером за кількістю новонароджених на минулому тижні став міський пологовий будинок №1, де побачили світ 37 немовлят.
Всі міські пологові будинки Одеси продовжують працювати і в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям і новонародженим. Медичний персонал знаходиться на робочих місцях і працює для здоров'я одеситів.
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