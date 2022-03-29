На минулому тижні в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 114 новонароджених, що на 11 дітей більше, ніж на попередньому тижні.

Про це повідомляє офіційний сайт Одеської міської ради.

У числі новонароджених українців-дві пари близнюків.

Чисельну перевагу минулого тижня здобули новонароджені хлопчики, яких з'явилося на світ 63. Також за тиждень побачила світ 51 маленька одеситка.

Лідером за кількістю новонароджених на минулому тижні став міський пологовий будинок №1, де побачили світ 37 немовлят.

Всі міські пологові будинки Одеси продовжують працювати і в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям і новонародженим. Медичний персонал знаходиться на робочих місцях і працює для здоров'я одеситів.

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