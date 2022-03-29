Як відомо, окупанти рф вже не мають можливості наступу з моря проти узбережжя України в Одеській і Миколаївській областях, тому масштабних змін в ситуації не було. Однак в областях може бути небезпечно.
Нещодавно в Одеській області авто наїхало на міну. Про інцидент розповів офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Щоб скоротити шлях, чоловіки вирішили поїхати через заміновану територію.
"Їх не збентежили знаки і огорожі — автомобіль підірвався на міні» - сказано в повідомленні.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Росія стягнула до кордону бойову техніку: «Більше, ніж було перед вторгненням 24 лютого»
З Білорусі запустили ракети по Львову: "Були вчасно виявлені і..."
Окупанти за добу втратили аж 8 літаків: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті
В українців активно забирають авто на потреби ЗСУ: хто може втратити транспорт
Тому громадянам нагадують: прогулянки на пляжах зараз теж небезпечні.
"Пляжі зараз-це не місце для відпочинку, а можливість для висадки ворожого десанту. Тому будьте обережні", - заявив Назаров.
Ми також писали, Туреччина допомогла Миколаєву і Одесі врятуватися у війні. Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час свого звернення 28 березня.
Він висловив сподівання, що переговори між Україною і Росією, які відбудуться в Туреччині будуть успішними.
"Рівно місяць тому Туреччина дуже допомогла спокійно, без крику і без пафосу, закрила свій канал, через який армада російських кораблів не зайшла в Чорне море", – пояснив Кім.
Нагадаємо, у росіян обірвалися можливості атакувати Одесу з моря: дані розвідки Британії
Як повідомляла Politeka, штурм Одеси обернувся для окупантів справжнім кошмаром.
Нагадавши, у Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць, цифри зашкалюють.