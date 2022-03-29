Як відомо, окупанти рф вже не мають можливості наступу з моря проти узбережжя України в Одеській і Миколаївській областях, тому масштабних змін в ситуації не було. Однак в областях може бути небезпечно.

Нещодавно в Одеській області авто наїхало на міну. Про інцидент розповів офіцер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Щоб скоротити шлях, чоловіки вирішили поїхати через заміновану територію.

"Їх не збентежили знаки і огорожі — автомобіль підірвався на міні» - сказано в повідомленні.

Тому громадянам нагадують: прогулянки на пляжах зараз теж небезпечні.

"Пляжі зараз-це не місце для відпочинку, а можливість для висадки ворожого десанту. Тому будьте обережні", - заявив Назаров.

Ми також писали, Туреччина допомогла Миколаєву і Одесі врятуватися у війні. Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під час свого звернення 28 березня.

Він висловив сподівання, що переговори між Україною і Росією, які відбудуться в Туреччині будуть успішними.

"Рівно місяць тому Туреччина дуже допомогла спокійно, без крику і без пафосу, закрила свій канал, через який армада російських кораблів не зайшла в Чорне море", – пояснив Кім.

Нагадаємо, у росіян обірвалися можливості атакувати Одесу з моря: дані розвідки Британії

Як повідомляла Politeka, штурм Одеси обернувся для окупантів справжнім кошмаром.

Нагадавши, у Генштабі ЗСУ оголосили втрати окупантів за місяць, цифри зашкалюють.