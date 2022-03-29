Как известно, оккупанты рф уже не имеют возможности наступления с моря против побережья Украины в Одесской и Николаевской областях, поэтому масштабных изменений в ситуации не было. Однако в областях может быть небезопасно.

Недавно в Одесской области авто наехало на мину. Об инциденте рассказал офицер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Чтобы сократить путь, мужчины решили поехать через заминированную территорию.

«Их не смутили знаки и ограждения — автомобиль подорвался на мине» - сказано в сообщении.

Поэтому гражданам напоминают: прогулки на пляжах сейчас тоже опасны.

"Пляжи сейчас — это не место для отдыха, а возможность для высадки вражеского десанта. Поэтому будьте осторожны", - заявил Назаров.

Мы также писали, Турция помогла Николаеву и Одессе спастись в войне. Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким во время своего обращения 28 марта.

Он выразил надежду, что переговоры между Украиной и Россией, которые состоятся в Турции будут успешными.

"Ровно месяц назад Турция очень помогла спокойно, без крика и без пафоса, закрыла свой канал, через который армада российских кораблей не зашла в Черное море", – пояснил Ким.

Напомним, у россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии

Как сообщала Politeka, штурм Одессы обернулся для оккупантов настоящим кошмаром.

Напомним, в Генштабе ВСУ объявили потери оккупантов за месяц, цифры зашкаливают.