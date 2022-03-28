"Без крику і пафосу": Туреччина допомогла Одесі і Миколаєву врятуватися

Туреччина допомогла Миколаєву і Одесі врятуватись у війні.
Про це заявив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час свого звернення 28 березня.
Він висловив сподівання, що перемовини між Україною та Росією, які відбудуться у Туреччині будуть успішними.
"Рівно місяць тому Туреччина дуже допомогла – спокійно, без крику та без пафосу, закрила свій канал, через який армада російських кораблів не зайшла в Чорне море", – пояснив Кім.
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З цих кораблів, розповів голова ОВА, мали ракетами обстрілювати Миколаїв та Одесу. Кім подякував турецьким партнерам за підтримку.
Відзначимо, за словами члена української делегації Давида Арахамії, перемовини у Туреччини мають стартувати вранці 29 березня. Станом на 28 березня представники сторін ще у дорозі.
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