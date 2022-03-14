Тих, хто може допомогти обороні Одеси, просять набрати вказаний номер.

Жителів Одеси просять надати посильну матеріальну допомогу, призначену для захисників міста

Про те, що підрозділи ЗСУ на Одещині потрібно терміново забезпечити певним обладнанням та витратними матеріалами, у своєму Telegram-каналі озвучив речник Одеської ОВА, Сергій Братчук .

Зокрема, українським військовослужбовцям, які стоять на захисті Одеси, необхідно нижчевказане:

2 акумуляторні батареї 6СТ-225-230А, потужністю в 12 Вольтів(для артилеристів) - вартість 7,5 тисячі гривень за 1 штуку;

4 модульних рюкзаків;

4 мультиметри;

4 лазерних указки з "сіткою";

4 набори щупів(металевих з діелектричними властивостями);

4 металеві "кішки";

4 набори "мультітул";

кілька котушок з проводом(портативних), метражем від 150 до 200 метрів (саперам).

Одеситів, які можуть допомогти в придбанні даних речей, просять зв'язатися з Яною Титаренко, за номером телефону - 093-006-7575.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що 600 російських морпіхів відмовилися воювати проти українців.

Також раніше ми інформували про те, що Братчук розповів про загрозу висадки десанту в Одесі.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у понеділок, 14-го березня, на Одесу насунувся антициклон.