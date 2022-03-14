На побережье Одессы все еще может появиться "русская орда"

О том, что в Одесской области, по-прежнему существует риск высадки русских оккупантов, помимо воздушных атак или захвата региона с суши, но в ВСУ готовы к подобному развитию ситуации, ссылаясь на слова спикера Одесской ОВА, Сергея Братчука, пишет " НВ ".

По словам Братчука, вероятность высадки морского десанта на одесском побережье сохраняется, и потому ничего нового сейчас не прозвучит. Враг все еще жесток, также коварен и хочет агрессивно атаковать. Тем не менее оккупантам уже готовят "адскую встречу".

"Пусть попробуют десант, удары с воздуха или с суши - мы готовы", - подчеркнул Братчук.

Напомним, что еще вчера, 13-го марта, появилась информация - "русская орда" планирует высадиться на территории Одессы и Одесской области. Впрочем, наши военные подготовились к адекватному реагированию, то есть обстановка находится под полным контролем.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что "орки" отказываются выполнять приказы своего недалекого командования.

Также ранее мы информировали о том, что войска РФ сбросили бомбу на город под Николаевом.

А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ сбили еще несколько самолетов и вертолетов оккупантов.