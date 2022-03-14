Жителей Одессы просят оказать посильную материальную помощь, предназначенную для защитников города
О том, что подразделения ВСУ на Одесчине нужно срочно обеспечить определенным оборудованием и расходными материалами, в своем Telegram-канале озвучил спикер Одесской ОВА,
В частности, украинским военнослужащим, стоящим на защите Одессы, необходимо нижеуказанное:
- 2 аккумуляторные батареи 6СТ-225-230А, мощностью в 12 Вольт(для артиллеристов) - стоимость 7,5 тысячи гривен за 1 штуку;
- 4 модульных рюкзака;
- 4 мультиметра;
- 4 лазерных указки с "сеткой";
- 4 набора щупов(металлических с диэлектрическими свойствами);
- 4 металлических "кошки";
- 4 набора "мультитул";
- несколько катушек с проводом(портативных), метражом от 150 до 200 метров(саперам).
Одесситов, которые могут помочь в приобретении данных вещей, просят связаться с Яной Титаренко, по номеру телефона - 093-006-7575.
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 600 российских морпехов отказались воевать против украинцев.
Также ранее мы информировали о том, что Братчук рассказал об угрозе высадки десанта в Одессе.
А до этого наш портал сообщали о том, что в понедельник, 14-го марта, на Одессу надвинулся антициклон.