Тех, кто может помочь обороне Одессы, просят набрать указанный номер.

Жителей Одессы просят оказать посильную материальную помощь, предназначенную для защитников города

О том, что подразделения ВСУ на Одесчине нужно срочно обеспечить определенным оборудованием и расходными материалами, в своем Telegram-канале озвучил спикер Одесской ОВА, Сергей Братчук .

В частности, украинским военнослужащим, стоящим на защите Одессы, необходимо нижеуказанное:

2 аккумуляторные батареи 6СТ-225-230А, мощностью в 12 Вольт(для артиллеристов) - стоимость 7,5 тысячи гривен за 1 штуку;

4 модульных рюкзака;

4 мультиметра;

4 лазерных указки с "сеткой";

4 набора щупов(металлических с диэлектрическими свойствами);

4 металлических "кошки";

4 набора "мультитул";

несколько катушек с проводом(портативных), метражом от 150 до 200 метров(саперам).

Одесситов, которые могут помочь в приобретении данных вещей, просят связаться с Яной Титаренко, по номеру телефона - 093-006-7575.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что 600 российских морпехов отказались воевать против украинцев.

Также ранее мы информировали о том, что Братчук рассказал об угрозе высадки десанта в Одессе.

А до этого наш портал сообщали о том, что в понедельник, 14-го марта, на Одессу надвинулся антициклон.