Сьогодні в Одесі не прогнозують надто серйозних змін у погодних умовах

Те, що в цю середу, 23-го лютого, одесити будуть спостерігати мінливу хмарність, без будь-яких опадів, тобто виключається як сніг, так і дощ, посилаючись на інформацію, надану "Гідрометцентром Чорного та Азовського морів", пише " Українська служба новин ".

Крім невеликої хмарності, варто уточнити інші деталі: денні температурні показники будуть коливатися від + 8 до + 10 градусів за Цельсієм, а з настанням вечора, похолодає до + 2...+ 4 градусів за Цельсієм.

Трохи зіпсують враження від денного тепла, дещо різкі пориви вітру, часом досягають швидкості до 12 метрів в секунду. З негативного - вранці та ввечері на дорогах Одещини, через невеликий серпанок і туман, що викликано перепадом температури, можливо обмежена видимість, від 1 до 2 кілометрів, тому водіям непогано б значно не перевищувати швидкість, і зберігати дистанцію.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, які метеоумови очікуються по всій Україні цієї середи.

Також раніше ми інформували про те, що не всім школярі Одещини, починаючи з нового навчального року, дозволять навчатися в обласному центрі.

А до цього наш портал повідомляли про те, які авіакомпанії скасовують Вильоти з аеропорту Одеси, і чим це викликано.