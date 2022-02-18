На "Тузловські лимани" поки прилетіло тільки третина лебедів-шипунів.

На Одещині помічено переміщення рідкісного різновиду пернатих

Про те, що під Одесою більше сотні лебедів-шипунів вирушили на сезонне полювання, через раптове потепління, і фахівці екологи вже почали підрахунок кількості особин, інформує місцевий новинний портал " Хвилеріз ".

За словами експерта у сфері екології, Івана Русєва, вже нарахували не менше 300 лебедів-шипунів, і це тільки поблизу від так зване "Тузлівської Амазонії": зараз птахи масово мігрують від лиману до лиману, з метою пошуку смачного прожитку.

Варто відзначити, що в більш сприятливі сезони, на території Національного парку "Тузловські Лимани", з досить комфортними умовами, легко поміщається не менше 800 лебедів-шипунів.

Основним кормом цих птахів є водні рослини, включаючи знаходяться у водоростях дрібних тварин, таких як молюски або "водяні ослики". У пошуках їжі, птахи, без особливих труднощів, пірнають на глибину від 70 до 90 сантиметрів.

Втім, прожиток є і на суші - це різноманітна трава і дикі злаки. Також, під час линьки, дорослі лебеді-шипуни, цілком здатні поглинути до 4 кілограмів водних рослин.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що компанії-авіаперевізники продовжують переносити рейси з аеропорту Одеси.

Також раніше ми інформували про те, що найближчим часом, школярі Одеси зможуть повернутися на звичну форму навчання.

А до цього наш портал повідомляли про те, які погодні умови прогнозують в Україні на цю суботу та неділю.