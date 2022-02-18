На Одещині зникла 17-річна дівчина, правоохоронці описали основні прикмети й надали фотознімок
Те, що поліцейські запросили допомогу, необхідну для швидкого розшуку сімнадцятирічної Олександри Смоленської, проживає в селі Саражинка Подільського району(Балтська ОТГ), нещодавно покинула свій будинок, в ніч на п'ятницю, 18-го лютого, і, в підсумку, безвісти зниклу, випливає з інформації, розміщене на офіційній сторінці
Зокрема, прикмети зниклої дівчини:
- зріст близько 1,6 метра;
- очі сірувато-блакитного кольору;
- довге волосся світло-русявого відтінку.
На неповнолітній, в момент відходу з дому, були надіті;
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- сірі джинси;
- біле спортивне взуття;
- куртка кольору "хакі"(темно-зелений).
Також, у дівчини може бути при собі темний рюкзак, з нанесеними червоними смугами.
У тому випадку, якщо ви маєте у своєму розпорядженні будь-яку інформацію, що стосується місцезнаходження Олександри Смоленської, Нацполіція просить зробити дзвінок на номер 04866-2-28-02 або на спеціальну лінію "102".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що поліція Харківщини продовжує пошуки зниклої 14-річної Таїсії.
Також раніше ми інформували про те, що в Одеській області проходить спецоперація "Сирена" - поліція шукає вбивцю.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у Подільському районі під Одесою з дому пішов, і теж не повернувся, 16-річний Юрій.