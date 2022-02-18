Ушла из дома, но до сих пор не вернулась - полиция начала розыск несовершеннолетней девушки.

На Одесчине пропала 17-летняя девушка, правоохранители описали основные приметы и предоставили фотоснимок

То, что полицейские запросили помощь, необходимую для быстрого розыска семнадцатилетней Александры Смоленской, проживающей в селе Саражинка Подольского района(Балтская ОТГ), недавно покинувшей свой дом, в ночь на эту пятницу, 18-го февраля, и, в итоге, бесследно исчезнувшую, следует из информации, размещенное на официальной странице ГУ НП по Одесской области.

В частности, приметы пропавшей девушки:

рост около 1,6 метра;

глаза серовато-голубого цвета;

длинные волосы светло-русого оттенка.

На несовершеннолетней, в момент ухода из дому, были надеты;

серые джинсы;

белая спортивная обувь;

куртка цвета "хаки"(темно-зеленый).

Также, у девушки может быть при себе темный рюкзак, с нанесенными красными полосами.

В том случае, если вы располагаете любой информацией, касающейся местонахождения Александры Смоленской, Нацполиция просит сделать звонок на номер 04866-2-28-02 или на специальную линию "102".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что полиция Харьковщины продолжает поиски пропавшей 14-летней Таисии.

Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области проходит спецоперация "Сирена" - полиция ищет убийцу.

А до этого наш портал сообщали о том, что в Подольском районе под Одессой из дому ушел, и тоже не вернулся, 16-летний Юрий.