На Одесчине пропала 17-летняя девушка, правоохранители описали основные приметы и предоставили фотоснимок
То, что полицейские запросили помощь, необходимую для быстрого розыска семнадцатилетней Александры Смоленской, проживающей в селе Саражинка Подольского района(Балтская ОТГ), недавно покинувшей свой дом, в ночь на эту пятницу, 18-го февраля, и, в итоге, бесследно исчезнувшую, следует из информации, размещенное на официальной странице
В частности, приметы пропавшей девушки:
- рост около 1,6 метра;
- глаза серовато-голубого цвета;
- длинные волосы светло-русого оттенка.
На несовершеннолетней, в момент ухода из дому, были надеты;
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- серые джинсы;
- белая спортивная обувь;
- куртка цвета "хаки"(темно-зеленый).
Также, у девушки может быть при себе темный рюкзак, с нанесенными красными полосами.
В том случае, если вы располагаете любой информацией, касающейся местонахождения Александры Смоленской, Нацполиция просит сделать звонок на номер 04866-2-28-02 или на специальную линию "102".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что полиция Харьковщины продолжает поиски пропавшей 14-летней Таисии.
Также ранее мы информировали о том, что в Одесской области проходит спецоперация "Сирена" - полиция ищет убийцу.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Подольском районе под Одессой из дому ушел, и тоже не вернулся, 16-летний Юрий.