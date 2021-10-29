В Одеській області розгорівся черговий скандал, чиновники поклали собі в кишеню 5 мільйонів, які покладалися матерям-одиначкам.

Масштабну схему розкрадання бюджетних коштів викрили в СБУ, повідомляє прес-служба відомства.

Злочинну діяльність організували чиновниці управління соціального захисту населення та охорони Здоров'я Білгород-Дністровської держадміністрації та їх спільниця.

Схема працювала з 2018 по 2020 рік.

Чиновники вносили невірні відомості в бази даних і отримували незаконні нарахування.

Знімала гроші в банкоматах їх співучасниця.

Співробітники банку оформляли "ліві" карти на людей, які отримували фінансову допомогу раніше.

У банкоматах готівку знімала спільниця зловмисниць. Тривають слідчі дії.

Сума завданих державі збитків склала близько 5 мільйонів гривень.

Зловмисникам загрожує покарання від 3 до 5 років ув'язнення.

Слідчі дії тривають.

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