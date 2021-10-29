В Одесской области разгорелся очередной скандал, чиновники положили себе в карман 5 миллионов, которые полагались матерям-одиночкам.
Масштабную схему хищения бюджетных средств разоблачили в СБУ,
Преступную деятельность организовали чиновницы управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госадминистрации и их сообщница.
Схема работала с 2018 по 2020 год.
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Чиновники вносили неверные ведомости в базы данных и получали незаконные начисления.
Снимала деньги в банкоматах их соучастница.
Сотрудники банка оформляли "левые" карты на людей, получавших финансовую помощь ранее.
В банкоматах наличные снимала сообщница злоумышленниц. Продолжаются следственные действия.
Сумма нанесенного государству ущерба составила порядка 5 миллионов гривен.
Злоумышленникам грозит наказание от 3 до 5 лет заключения.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, что одесситов атакуют хитрые мошенники под видом коммунальных служб
Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" вляпалась в скандал со сливом топлива на Одесчине, фото: "Замешаны депутаты и чиновники"
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