В Одесской области разгорелся очередной скандал, чиновники положили себе в карман 5 миллионов, которые полагались матерям-одиночкам.

Масштабную схему хищения бюджетных средств разоблачили в СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступную деятельность организовали чиновницы управления социальной защиты населения и здравоохранения Белгород-Днестровской госадминистрации и их сообщница.

Схема работала с 2018 по 2020 год.

Чиновники вносили неверные ведомости в базы данных и получали незаконные начисления.

Снимала деньги в банкоматах их соучастница.

Сотрудники банка оформляли "левые" карты на людей, получавших финансовую помощь ранее.

В банкоматах наличные снимала сообщница злоумышленниц. Продолжаются следственные действия.

Сумма нанесенного государству ущерба составила порядка 5 миллионов гривен.

Злоумышленникам грозит наказание от 3 до 5 лет заключения.

Следственные действия продолжаются.

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