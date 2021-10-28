В Одессе активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками коммунальных служб.
На этот попались две женщины, которые прикрываясь водоканалам облапошили пожилого, сообщает пресс-служба
Так, две мошенницы позвонили в двери к 87-летнему пенсионеру и представились работниками водоканала.
Они действовали по уже проверенной схеме: одна отвлекала хозяина рассказом о льготах для пенсионеров, а вторая якобы пошла проверять счетчик, но на самом деле искала деньги.
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Лжеработницам удалось украсть около шести тысяч гривен.
В тот же день правоохранители нашли обеих женщин, одной 22 года, другой 27 лет. Копы изъяли у них похищенные деньги и вернули пострадавшему.
Злоумышленницам объявили подозрения по части третьей статьи 185 (кража) Уголовного Кодекса Украины. Младшую отправили под домашний арест, так как у нее маленький ребенок, а старшая попала в следственный изолятор. Обеим грозит до шести лет лишения свободы.
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