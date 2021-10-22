Поліція Одеської області кинулася на пошуки 15-річної школярки.
Із заявою про зникнення дочки в поліцію звернулися жителі селища Таїрова в Одеському районі.
Як повідомили в прес-службі регіонального
У поліції дали прикмети дівчини.
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Її зріст 153 сантиметрів, щільної статури, темне волосся, карі очі, смаглява.
Була одягнена в довгий білий пуховик, джинси кольору хакі і чорні кросівки на білій підошві.
З будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просять телефонувати до територіального підрозділу поліції за телефонами (048) 779-47-95, (048) 686-02-02 або за спецлінією "102".
До цього в Одесі шукали 17-річну Мусієнко Лоліту. Дівчина вийшла з дому в четвер, 14 жовтня і з того часу про неї ніхто нічого не чув.
Прикмети: зріст 164 сантиметри, Худорлява статура, темне волосся.
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