Як вона виглядає

Поліція Одеської області кинулася на пошуки 15-річної школярки.

Із заявою про зникнення дочки в поліцію звернулися жителі селища Таїрова в Одеському районі.

Як повідомили в прес-службі регіонального ГУНП , 15-річна Діана Раткова вийшла з дому 21 жовтня і відтоді її ніхто не бачив.

У поліції дали прикмети дівчини.

Її зріст 153 сантиметрів, щільної статури, темне волосся, карі очі, смаглява.

Була одягнена в довгий білий пуховик, джинси кольору хакі і чорні кросівки на білій підошві.

З будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, просять телефонувати до територіального підрозділу поліції за телефонами (048) 779-47-95, (048) 686-02-02 або за спецлінією "102".

До цього в Одесі шукали 17-річну Мусієнко Лоліту. Дівчина вийшла з дому в четвер, 14 жовтня і з того часу про неї ніхто нічого не чув.

Прикмети: зріст 164 сантиметри, Худорлява статура, темне волосся.

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