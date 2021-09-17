Женщина была с двумя детьми, один из которых младенец

Неравнодушные одесситы забили тревогу, когда увидели женщину в невменяемом состоянии с двумя детьми, один из которых младенец

Женщину встретили на улице Новосельского, что в центре города. Об этом сообщили в Telegram-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net.

По словам очевидцев, пьяная мать не соображала, что она делает и где находится.

«Сначала сказала, что в разводе и мужа нет, потом говорит, что муж на работе, пыталась кому-то позвонить, в итоге вызвали полицию" - рассказали люди.

На кадрах видно, что один ребенок еще грудной, второму около 5 лет. Также видно, что малыши ухоженные, чистые и хорошо одетые.

Пользователи сети уже принялись обсуждать увиденное и как всегда разделились во мнениях. Некоторые посчитали, что женщина совсем не пьяная, а под действием наркотических препаратов, другие согласились, что она нетрезвая. Третье убеждены, что у таки "особей нужно забирать детей". Ну и были такие, кто предположил, что может женщина просто где-то веселилась и выпила лишнего.

"Да уж, алкоголизм - это страшно",

"Не повезло детям",

"Закинулась чем то, от синьки такого не бывает",

"Может у матери что-то случилось. Наши люди сразу засняли и выложили",

"Нельзя на такое спокойно смотреть, бедные дети!", - пишут в сети.

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