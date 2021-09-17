Неравнодушные одесситы забили тревогу, когда увидели женщину в невменяемом состоянии с двумя детьми, один из которых младенец
Женщину встретили на улице Новосельского, что в центре города. Об этом
По словам очевидцев, пьяная мать не соображала, что она делает и где находится.
«Сначала сказала, что в разводе и мужа нет, потом говорит, что муж на работе, пыталась кому-то позвонить, в итоге вызвали полицию" - рассказали люди.
Расстроенная Ротару поделилась редким архивным фото своей мамы: "Светлая память"
Самая богатая певица Украины похвасталась новым увлечением, кадры: «Красивый мальчик»
Мартыновская и Ярославский раскрыли секреты закулисья "Мастер Шеф", чем кормят и за что ругают: "Это правда"
Чмерковский рассказал Осадчей, какие сейчас у него отношения с победительницей "Холостяка": "Так получилось"
Первый вылет из "Танців з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Не верю, что за Джамалу больше проголосовало"
На кадрах видно, что один ребенок еще грудной, второму около 5 лет. Также видно, что малыши ухоженные, чистые и хорошо одетые.
Пользователи сети уже принялись обсуждать увиденное и как всегда разделились во мнениях. Некоторые посчитали, что женщина совсем не пьяная, а под действием наркотических препаратов, другие согласились, что она нетрезвая. Третье убеждены, что у таки "особей нужно забирать детей". Ну и были такие, кто предположил, что может женщина просто где-то веселилась и выпила лишнего.
"Да уж, алкоголизм - это страшно",
"Не повезло детям",
"Закинулась чем то, от синьки такого не бывает",
"Может у матери что-то случилось. Наши люди сразу засняли и выложили",
"Нельзя на такое спокойно смотреть, бедные дети!", - пишут в сети.
Напомним, что горе-мать бросила 3-летнего ребенка на произвол судьбы в Одессе: малыш нашел способ, как выжить
Как сообщала Politeka, одесситка с ребенком рассказала, что пришлось пережить, чтобы попасть в больницу: "Круги ада"
Также Politeka писала, что в Одессе пьяная женщина разгуливала с младенцем по дороге, фото: "прохожие не выдержали и..."