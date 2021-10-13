В Одессе пропал 13-летний мальчик, он вышел из дома и до сих пор о нем нет никаких вестей.
Правоохранители объявили его в розыск и призвали всех неравнодушных людей помочь с поисками несовершеннолетнего, передает Politeka.net.
По информации пресс-службы ГУНП, вечером 12 октября Василий Борщевский вышел из дома и пропал.
Приметы парня: на вид 13-14 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, светлые волосы.
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Был одет в синтепоновую куртку цвета хаки, серую кофту, черные кроссовки с белой подошвой.
Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефону: (048) 779-42-55 или на линию 102.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщины потеряли своих детей пока пьянствовали.
На днях, в Любашевке Одесской области три женщины устроили попойку и не заметили, как пропали их дети. Горе-матери «загулились», а когда вспомнили о своих чадах – не смогли их найти и вызвали полицию.
Полицейские кинулись на поиски троих малолетних детей: 5-ти и 10-ти летней девочки и 7-летнего мальчика.
Их разыскали детей на одной из улиц поселка.
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Как сообщала Politeka, одесситы встретили горе-мать в центре города: "Не соображала, что делает"
Также Politeka писала, что в Одессе пьяная женщина разгуливала с младенцем по дороге, фото: "прохожие не выдержали и..."