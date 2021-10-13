В Одессе пропал 13-летний мальчик, он вышел из дома и до сих пор о нем нет никаких вестей.

Правоохранители объявили его в розыск и призвали всех неравнодушных людей помочь с поисками несовершеннолетнего, передает Politeka.net.

По информации пресс-службы ГУНП, вечером 12 октября Василий Борщевский вышел из дома и пропал.

Приметы парня: на вид 13-14 лет, рост 155-165 см, среднего телосложения, светлые волосы.

Был одет в синтепоновую куртку цвета хаки, серую кофту, черные кроссовки с белой подошвой.

Любую информацию относительно пропавшего просьба предоставлять по телефону: (048) 779-42-55 или на линию 102.

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