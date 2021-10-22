Полиция Одесской области кинулась на поиски 15-летней школьницы.
С заявлением о пропаже дочери в полицию обратились жители поселка Таирова в Одесском районе.
Как сообщили в пресс-службе регионального
В полиции дали приметы девушки.
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Ее рост 153 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза, смуглая.
Была одета в длинный белый пуховик, джинсы цвета хаки и черные кроссовки на белой подошве.
С любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просят звонить в территориальное подразделение полиции по телефонам (048) 779-47-95, (048) 686-02-02 или по спецлинии "102".
До этого в Одессе искали 17-летнюю Мусиенко Лолиту. Девушка вышла из дома в четверг, 14 октября и с того времени о ней никто ничего не слышал.
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.
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