Полиция Одесской области кинулась на поиски 15-летней школьницы.

С заявлением о пропаже дочери в полицию обратились жители поселка Таирова в Одесском районе.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУНП , 15-летняя Диана Раткова вышла из дома 21 октября и с тех пор ее никто не видел.

В полиции дали приметы девушки.

Ее рост 153 сантиметров, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза, смуглая.

Была одета в длинный белый пуховик, джинсы цвета хаки и черные кроссовки на белой подошве.

С любой информацией о месте нахождения разыскиваемой, просят звонить в территориальное подразделение полиции по телефонам (048) 779-47-95, (048) 686-02-02 или по спецлинии "102".

До этого в Одессе искали 17-летнюю Мусиенко Лолиту. Девушка вышла из дома в четверг, 14 октября и с того времени о ней никто ничего не слышал.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.

Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике