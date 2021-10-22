Справжнє пекло спостерігали очевидці на трасі Київ-Одеса, там зіткнулися і загорілися дві вантажівки.

Шокуюче ДТП сталося близько 8 години вечора, 21 жовтня, поблизу Алтестово.

Свідки аварії публікують страшні кадри в соціальних мережах, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили в поліції , рухаючись у бік Одеси, водій однієї вантажівки не впорався з керуванням і допустив зіткнення з іншою вантажівкою, яка була припаркована на узбіччі.

Від удару перша фура вибухнула і загорілася, водій загинув на місці.

На місці працювали пожежники, які проводили гасіння вогню.

Траса була перекрита для руху в бік Одеси. Поліцейські тимчасово запустили одну смугу в бік Одеси по зустрічній.

Раніше ми писали, що на 313 кілометрі траси Київ-Одеса в результаті зіткнення двох вантажників і трьох легкових автомобілів загинули три людини. Вісім постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. доставлений в місцеву лікарню. У всіх них лікарі діагностували численні забої. Поле травми, рубані рани і переломи.

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