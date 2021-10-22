Справжнє пекло спостерігали очевидці на трасі Київ-Одеса, там зіткнулися і загорілися дві вантажівки.
Шокуюче ДТП сталося близько 8 години вечора, 21 жовтня, поблизу Алтестово.
Свідки аварії публікують страшні кадри в соціальних мережах, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомили в
Екс-хатня робітниця Пугачової розповіла невідомі подробиці про її дітей і шлюб з Галкіним: "Страшно спілкуватися"
Поліція перервала виступ Кухар, суддя "Танців з зірками" не стримала емоцій: "Вперше в моїй практиці..."
Екс-дружина Позитива з "Время и Стекло" в маленькому купальнику побешкетувала під душем: "Вічно сяюча Венера"
Україна покарала 14 російських акторів, названо прізвища: "Всі вони взяли участь в..."
Олі Поляковій погрожують судом, в чому причина: "Я два роки чекала..."
Від удару перша фура вибухнула і загорілася, водій загинув на місці.
На місці працювали пожежники, які проводили гасіння вогню.
Траса була перекрита для руху в бік Одеси. Поліцейські тимчасово запустили одну смугу в бік Одеси по зустрічній.
Раніше ми писали, що на 313 кілометрі траси Київ-Одеса в результаті зіткнення двох вантажників і трьох легкових автомобілів загинули три людини. Вісім постраждалих, серед яких п'ятеро дітей. доставлений в місцеву лікарню. У всіх них лікарі діагностували численні забої. Поле травми, рубані рани і переломи.
Нагадаємо, що Toyota на високій швидкості влітала в екіпаж "швидкої допомоги": людей забрали в лікарню
Як повідомляла Politeka, в Одесі слідчий проїхав на червоний і позбавив життя людини: з'явилося відео ДТП
Також Politeka писала, що автобус з людьми перетворився на факел після двох вибухів: очевидці публікують кадри з місця