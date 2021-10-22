Настоящий ад наблюдали очевидцы на трассе Киев-Одесса, там столкнулись и загорелись два грузовика.

Шокирующее ДТП произошло около 8 часов вечера, 21 октября, вблизи Алтестово.

Свидетели аварии публикуют страшные кадры в социальных сетях, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как сообщили в полиции , двигаясь в сторону Одессы, водитель одного грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с другим грузовиком, который был припаркован на обочине.

От удара первая фура взорвалась и загорелась, водитель погиб на месте.

На месте работали пожарные, которые проводили тушение огня.

Трасса была перекрыта для движения в сторону Одессы. Полицейские временно запустили одну полосу в сторону Одессы по встречке.

Ранее мы писали, что на 313 километре трассы Киев-Одесса в результате столкновения двух грузчиков и трех легковых автомобилей погибли три человека. Восемь пострадавших, среди которых пятеро детей. доставлен в местную больницу. У всех них врачи диагностировали многочисленные ушибы. Поле травмы, рубленые раны и переломы.

Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу

Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП

Также Politeka писала, что автобус с людьми превратился в факел после двух взрывов: очевидцы публикуют кадры с места