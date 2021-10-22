Настоящий ад наблюдали очевидцы на трассе Киев-Одесса, там столкнулись и загорелись два грузовика.
Шокирующее ДТП произошло около 8 часов вечера, 21 октября, вблизи Алтестово.
Свидетели аварии публикуют страшные кадры в социальных сетях, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как сообщили в
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От удара первая фура взорвалась и загорелась, водитель погиб на месте.
На месте работали пожарные, которые проводили тушение огня.
Трасса была перекрыта для движения в сторону Одессы. Полицейские временно запустили одну полосу в сторону Одессы по встречке.
Ранее мы писали, что на 313 километре трассы Киев-Одесса в результате столкновения двух грузчиков и трех легковых автомобилей погибли три человека. Восемь пострадавших, среди которых пятеро детей. доставлен в местную больницу. У всех них врачи диагностировали многочисленные ушибы. Поле травмы, рубленые раны и переломы.
Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу
Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП
Также Politeka писала, что автобус с людьми превратился в факел после двух взрывов: очевидцы публикуют кадры с места