В Одесі дівчинка-підліток зомліла на вулиці, їй прийшли на виручку поліцейські.

Інцидент трапився ввечері на проспекті Добровольського. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інспектори поліції отримали виклик про те, що на вказаній вулиці 15-річній дівчині раптово стало погано і вона знепритомніла.

Прибулі копи побачили лежачу без свідомості дівчинку. На місце також приїхали батьки.

Стривожена мати зізналася, що у її дочки і раніше були такі напади і її потрібно вести в лікарню.

Не гаючи ні хвилини, патрульні самотужки вирішили доправити батьків з дитиною до медичного закладу, де на них вже чекали лікарі.

Раніше ми повідомляли, що чоловік, заражений ковидом, знепритомнів посеред Одеського парку.

Інцидент трапився вранці, в парку Перемоги.

Перехожі побачили, що біля озера на пішохідній доріжці знепритомнів чоловік. Вони натиснули тривожну кнопку і до місця був відправлений черговий патруль муніципалів.

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