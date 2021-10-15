В Одесі дівчинка-підліток зомліла на вулиці, їй прийшли на виручку поліцейські.
Інцидент трапився ввечері на проспекті Добровольського. Про це
Інспектори поліції отримали виклик про те, що на вказаній вулиці 15-річній дівчині раптово стало погано і вона знепритомніла.
Прибулі копи побачили лежачу без свідомості дівчинку. На місце також приїхали батьки.
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Стривожена мати зізналася, що у її дочки і раніше були такі напади і її потрібно вести в лікарню.
Не гаючи ні хвилини, патрульні самотужки вирішили доправити батьків з дитиною до медичного закладу, де на них вже чекали лікарі.
Раніше ми повідомляли, що чоловік, заражений ковидом, знепритомнів посеред Одеського парку.
Інцидент трапився вранці, в парку Перемоги.
Перехожі побачили, що біля озера на пішохідній доріжці знепритомнів чоловік. Вони натиснули тривожну кнопку і до місця був відправлений черговий патруль муніципалів.
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