В Одессе девочка-подросток упала в обморок на улице, ей пришли на выручку полицейские.
Инцидент случился вечером на проспекте Добровольского. Об этом
Инспекторы полиции получили вызов о том, что на указанной улице 15-летней девушке внезапно стало плохо и она потеряла сознание.
Прибывшие копы увидели лежащую без сознания девочку. На место также приехали родители.
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Встревоженная мать призналась, что у ее дочери и раньше были такие приступы и ее нужно вести в больницу.
Не теряя ни минуты, патрульные самостоятельно решили доставить родителей с ребенком в медицинское учреждение, где их уже ждали врачи.
Ранее мы сообщали, что мужчина, зараженный ковидом, потерял сознание посреди одесского парка.
Инцидент случился утром, в парке Победы.
Прохожие увидели, что у озера на пешеходной дорожке потерял сознание мужчина. Они нажали тревожную кнопку и к месту был отправлен дежурный патруль муниципалов.
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