В Одессе девочка-подросток упала в обморок на улице, ей пришли на выручку полицейские.

Инцидент случился вечером на проспекте Добровольского. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инспекторы полиции получили вызов о том, что на указанной улице 15-летней девушке внезапно стало плохо и она потеряла сознание.

Прибывшие копы увидели лежащую без сознания девочку. На место также приехали родители.

Встревоженная мать призналась, что у ее дочери и раньше были такие приступы и ее нужно вести в больницу.

Не теряя ни минуты, патрульные самостоятельно решили доставить родителей с ребенком в медицинское учреждение, где их уже ждали врачи.

Ранее мы сообщали, что мужчина, зараженный ковидом, потерял сознание посреди одесского парка.

Инцидент случился утром, в парке Победы.

Прохожие увидели, что у озера на пешеходной дорожке потерял сознание мужчина. Они нажали тревожную кнопку и к месту был отправлен дежурный патруль муниципалов.

Напомним, что юный Вася бесследно пропал в Одессе, полиция кинулась на поиски: что известно о мальчике