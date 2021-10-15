В Одесі неповнолітня дівчина перестала виходити з рідними на зв'язок.
Родичі забили на сполох і звернулися за допомогою в поліцію, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу
Так, в розшук оголошена 17-річна Мусієнко Лоліта. Дівчина вийшла з дому в четвер, 14 жовтня і з того часу про неї ніхто нічого не чув.
Прикмети: зріст 164 сантиметри, Худорлява статура, темне волосся.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Погода в жовтні здивує українців літньою температурою: названа дата різкого потепління
Обірвалося життя прославленої співачки з України, яку називали еталоном: "Вона була божеством"
Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ
Кошовий всерйоз задумався про відхід з "Квартал 95", вже знає куди: "Хочу зніматися в..."
Була одягнена в чорну кофту, джинси і чорні кросівки.
Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження дівчини, просять звернутися за номером (048) 779-49-66 або спецлінії "102".
Крім того, інформацію про зниклу можна повідомити у відділення поліції № 1, розташоване по вулиці Академіка Заболотного, 18а.
Раніше поліцейським вдалося розшукати і повернути батькам 2-річного Валерчика з села Саврань Одеської області. Дитина пішла з двору, коли мати займалася домашніми справами.
До пошуків дитини залучили також рятувальників, місцевих жителів і мисливців.
Знайшли малюка на відстані приблизно кілометр від будинку.
Нагадаємо, що юний Вася безслідно зник в Одесі, поліція кинулася на пошуки: що відомо про хлопчика
Як повідомляла Politeka, одесити зустріли горе-матір у центрі міста :" не міркувала, що робить"
Також Politeka писала, що в Одесі п'яна жінка розгулювала з немовлям по дорозі, фото: "перехожі не витримали і..."