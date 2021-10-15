Ніхто не знає, де вона...

В Одесі неповнолітня дівчина перестала виходити з рідними на зв'язок.

Родичі забили на сполох і звернулися за допомогою в поліцію, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП в Одеській області.

Так, в розшук оголошена 17-річна Мусієнко Лоліта. Дівчина вийшла з дому в четвер, 14 жовтня і з того часу про неї ніхто нічого не чув.

Прикмети: зріст 164 сантиметри, Худорлява статура, темне волосся.

Була одягнена в чорну кофту, джинси і чорні кросівки.

Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження дівчини, просять звернутися за номером (048) 779-49-66 або спецлінії "102".

Крім того, інформацію про зниклу можна повідомити у відділення поліції № 1, розташоване по вулиці Академіка Заболотного, 18а.

Раніше поліцейським вдалося розшукати і повернути батькам 2-річного Валерчика з села Саврань Одеської області. Дитина пішла з двору, коли мати займалася домашніми справами.

До пошуків дитини залучили також рятувальників, місцевих жителів і мисливців.

Знайшли малюка на відстані приблизно кілометр від будинку.

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