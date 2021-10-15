В Одессе несовершеннолетняя девушка перестала выходить с родными на связь.
Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу
Так, в розыск объявлена 17-летняя Мусиенко Лолита. Девушка вышла из дома в четверг, 14 октября и с того времени о ней никто ничего не слышал.
Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.
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Была одета в черную кофту, джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении девушки, просят обратиться по номеру (048) 779-49-66 или спецлинии "102".
Кроме того, информацию о пропавшей можно сообщить в Отделение полиции № 1, расположенное по улице Академика Заболотного, 18а.
Ранее полицейским удалось разыскать и вернуть родителям 2-летнего Валерчика из села Саврань Одесской области. Ребенок ушел со двора, когда мать занималась домашними делами.
К поискам ребенка привлекли также спасателей, местных жителей и охотников.
Нашли малыша на расстоянии примерно километр от дома.
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