Никто не знает, где она...

В Одессе несовершеннолетняя девушка перестала выходить с родными на связь.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.

Так, в розыск объявлена 17-летняя Мусиенко Лолита. Девушка вышла из дома в четверг, 14 октября и с того времени о ней никто ничего не слышал.

Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы.

Была одета в черную кофту, джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении девушки, просят обратиться по номеру (048) 779-49-66 или спецлинии "102".

Кроме того, информацию о пропавшей можно сообщить в Отделение полиции № 1, расположенное по улице Академика Заболотного, 18а.

Ранее полицейским удалось разыскать и вернуть родителям 2-летнего Валерчика из села Саврань Одесской области. Ребенок ушел со двора, когда мать занималась домашними делами.

К поискам ребенка привлекли также спасателей, местных жителей и охотников.

Нашли малыша на расстоянии примерно километр от дома.

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