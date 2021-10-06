У мережі показали, на що перетворили новенький стадіон в Одеській області

Кадри жалюгідного видовища оприлюднило видання "Пульс Одещини".

Так, в селі Випасне Білгород-Дністровського району один з кращих стадіонів регіону став покинутим і розбитим, а замість спортсменів тепер на полях бігають кози.

За даними видання, стадіон відкрили 9 років тому, в жовтні 2012 року. Його обладнали футбольним полем, баскетбольним майданчиком, полем для міні-футболу, біговими доріжками з гумовим покриттям і роздягальнями.

На реконструкцію стадіону гроші виділили з обласного бюджету.

Тоді він став чи не найкращим спортивним об'єктом У Білгород-Дністровському районі. Згодом його передали у власність районної ради.

Однак через всього 9 років стадіон перетворився на розруху: скрізь сміття і бур'яни, а на полі тепер пасуться кози.

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