На выступление пришли около 20 тысяч человек

В сети показали, как выглядит одесский стадион после недавнего концерта певца Монатика

Соответствующее видео разместил местный паблик «Одесса как она есть», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, что состояние газона на стадионе «Черноморец» очень удручающее.

Большая часть газона вытоптана.

Сейчас работники демонтируют сцену, на которой выступал Дмитрий Монатик.

«Монатик уехал, оставив хорошие впечатление и вытоптанный газон. На следующих выходных там же выступит Корж. Ситуация с травой должна наладиться», - говорится в публикации.

По словам очевидцев, на самой траве были настилы, на которых и стояли люди.

Стоит сказать, что концерт Монатика в Одессе посетили порядка 20 тысяч человек.

Дмитрий Монатик – украинский певец, танцор, хореограф, автор песен, композитор. Наставник украинского вокального талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны".

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